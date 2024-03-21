TFF'de köstebek. Fenerbahçe'nin alacağı ceza sızdırıldı

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TFF'de köstebek. Fenerbahçe'nin alacağı ceza sızdırıldı
Fenerbahçe ve Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmeleri konusunda endişeli bir bekleyiş içinde

Ertelenen kararın yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Erteleme sonrasında ortaya atılan iddialar gündemi meşgul ediyor. Ali Koç'a bilgi sızdırıldığından, Yusuf Günay'ın Dursun Özbek ile görüştüğüne dair söylentiler dolaşıyor.

TFF Hukuk Müşavirliği, alt ligler için PFDK sevklerini duyurdu ancak Süper Lig sevklerini erteledi.

Söylentilere göre, TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ya sunduğu listede Fenerbahçe'den dört futbolcuya beş ila on, iki futbolcuya bir ila üç maç ve üç antrenöre de bir ila üç maç ceza verilebilecek sevkler bulunuyordu.

Bunun yanı sıra, Trabzonspor'u da etkileyebilecek ciddi cezaların olduğu iddia ediliyor.

ALİ KOÇ İDDİASI

Bir iddiaya göre, TFF Hukuk Müşavirliği'nde çalışan bir avukatın Ali Koç'a bilgi verdiği ve bu bilgi alışverişinin ardından sevklerin açıklanmasının ertelendiği öne sürülüyor.

DURSUN ÖZBEK İDDİASI

Diğer bir iddiaya göre ise, Galatasaray'ın eski asbaşkanı ve TFF'nin mevcut asbaşkanı Yusuf Günay'ın, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile durumu görüştüğü ve bu görüşme sonrasında Özbek'in Büyükekşi'ye duruma müdahale etmesi yönünde bir çağrı yaptığı söyleniyor.

Günay'ın Fenerbahçeli futbolcularla ilgili kararı da Özbek'e söylediği gelen bilgiler arasında.

Bu gelişmeler, konu hakkındaki spekülasyonları daha da artırdı.

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