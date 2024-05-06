TFF'de skandallar bitmiyor. Hatayspor'a 5 milyon TL'lik haciz!

Süper Lig'de küme kalma savaşı veren ve zor günler geçiren Hatayspor'a kötü bir haber daha geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı habere göre; Sezonun bir kısmında TFF Riva Tesisleri'nde kamp yapan ve şu ana dek konaklama ücretini ödeyemeyen Atakaş Hatayspor'a haciz gönderildi.

Hatayspor'a gönderilen haczin tutarının 4 milyon 994 bin TL olduğu ifade edildi.

''KAŞAR EKMEK YİYORUZ''

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, dün oynanan Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamalarda gündem olmuştu.

5 aydır kaşar ekmek yediklerini ifade eden Erce Kardeşler, şu açıklamayı yapmıştı;

"Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?"

''5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Volkan hoca da yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Buraya kadar geldiysek Volkan hoca sayesindedir."