AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek için harekete geçti

Fotospor'un haberine göre Tahkim Kurulu'nun iki üyesi Alaadin Varol ve Fatih Maden dün akşam geç saatlerde istifalarını verdi. İstifaları kabul edildi.

Varol ve Maden'in Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan demeç krizinin sonucunda görevlerini bıraktıklarına dair iddialar ortaya atıldı. Gerçek ise çok daha farklı.

Hem Maden hem de Varol, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde TBMM'ye girmek için genel seçimlerde milletvekili adayı olmaya karar verdi.

Tahkim Kurulu asil üyesi olan Alaaddin Varol daha önce AKP Çankaya İlçe Başkanlığı yaptı 15 Temmuz darbe davalarına Başbakanlık Avukatı olarak katıldı. Varol'un AKP'den Ankara milletvekili aday adayı olması bekleniyor.

Aynı şekilde Fatih Maden'in de memleketi Çorum'dan AKP milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunmak üzere görevinden istifa ettiği konuşuluyor.