Türk futbolunda yaşanan bahis skandalında dün 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edilmesinin ardından TFF radikal bir karar almaya hazırlanıyor.

U19 LİGİ KALDIRILACAK, GENÇLERE TRANSFER İZNİ TANINACAK

Ajansspor'un haberine göre; TFF, U19 Ligi'ni kaldırıp genç oyuncuların profesyonel liglere transferinin önünü açacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

U19 Ligi'nin iptal edilmesi halinde; burada forma giyen oyuncular, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerine doğrudan transfer hakkı kazanacak.

Altyapı sisteminde yapacağı bu köklü değişimle ilgili çalışmalarını sürdüren TFF'nin kararını kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

KULÜPLERE BAHİS CEZALARINI TOLERE ETME FIRSATI

TFF'nin bu yeni düzenlemeyle, kulüplere bahis oynadığı tespit edilen oyuncularının alacağı cezalardan dolayı eksilecek kadrolarını tamamlama fırsatı vermeyi amaçladığı ifade ediliyor.