TFF'den Ecmel Faik Sarıalioğlu'a ağır ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (TFF), İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’na, sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle 90 gün futboldan men ve 780 bin lira para cezası verdiğini duyurdu.

Sarıalioğlu, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar nedeniyle bu cezalarla karşı karşıya kaldı.

Yılport Samsunspor futbolcusu Yunus Emre Çift ise VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan Süper Lig maçında gerçekleştirdiği ağır faul nedeniyle iki maçlık men cezası aldı.

PFDK ayrıca, çeşitli nedenlerle bir dizi kulübe toplamda milyonlarca lira para cezası uyguladı. Bu kulüpler arasında Siltaş Yapı Pendikspor, Galatasaray, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü gibi büyük isimler de yer alıyor. İşte detaylı ceza listesi:

Siltaş Yapı Pendikspor: 912 bin lira

Galatasaray: 732 bin lira

Beşiktaş: 620 bin lira

MKE Ankaragücü: 590 bin lira

TÜMOSAN Konyaspor: 573 bin lira

Corendon Alanyaspor: 352 bin lira

Yılport Samsunspor: 320 bin lira

Mondihome Kayserispor: 312 bin lira

Bitexen Antalyaspor: 252 bin lira

Fenerbahçe: 224 bin lira

Çaykur Rizespor: 150 bin lira

VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor ve Atakaş Hatayspor: Her birine 112 bin lira