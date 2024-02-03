TFF'den emekli olan hakeme soruşturma

Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den emekli olan hakeme soruşturma
Federasyon emeklilik kararı aldığını duyuran Baran Eraslan'a soruşturma açtı.

Türkiye Futbol Federasyonu hakmeliği bıraktığını açıklayan Baran Eraslan hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

Federasyondan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Trendyol 1. Lig 21'inci haftasında dijital atama ile yapılan görevlendirmelerde Ümraniyespor-Bodrumspor maçında, ilgili kişi yardımcı hakem olarak görevlendirilmiş ve bu durum kendisine 1 Şubat 2024 tarihinde tebliğ edilmiş ancak adı geçen yardımcı hakem, 2 Şubat 2024 tarihinde sağlık sorunu nedeniyle (sakatlık) maça gidemeyeceğini belirtmiş ve raporunu iletmiştir Bu mazereti ve belgesi dikkate alınarak ilgilinin görevi iptal edilmiş ve dijital atama sistemi üzerinden bir başka yardımcı hakem görevlendirilmiştir Bugün de hakemliği bıraktığına dair dilekçesi ulaşmıştır İlgili kişinin sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

TFF Ümraniyespor-Bodrumspor maçı yan hakemi Baran Eraslan’ın sağlık sorunları nedeniyle maçta görev alamayacağını ve bu yüzden yerine başka bir ismin atandığını söylemişti.

TFF’nin bu açıklamasının ardından bir sosyal medya paylaşımı yapan Eraslan hakemliği bıraktığını açıklamıştı.

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