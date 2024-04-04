TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı. Karar tebliğ edildi

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TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı. Karar tebliğ edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin, Süper Kupa maçına yönelik taleplerine geri dönüş yaptı.

Fenerbahçe Kulübü; 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir talepte bulunmuştu.

Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini, mücadelenin yabancı hakem ile oynanmasını istemişti.

Başkanvekili Erol Bilecik; yönetim kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Bu taleplerimiz kabul edilmezse Şanlıurfa'ya U19 takımımızı götüreceğiz" demişti.

TFF'den, Fenerbahçe'nin isteğine yanıt geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe'nin taleplerinin kabul etmedi.

Bu kararın ardından Fenerbahçe'nin; 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkması kesinleşti.

Erol Bilecik ne demişti?

"Alınan birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz ama bugün TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına, TFF'ye şu soruyu sorduk, "Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyeceksiniz veya yabancı hakemle oynatacaksınız bizi lütfen bilgilendirin" dedik. Farklı bir şey gelmedikçe, bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Urfa'ya gitmek üzere kararımızı almış vaziyetteyiz. İyi bir akıl konarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizi sıkıntıya sokacak, "Böyle bir karar doğru muydu?" sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız. U19 takımı net bir şekilde oraya gidecek ama taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Bu konuda başvuru yaptık. Erteleme bekliyoruz"

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