TFF'den flaş karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Bahar Yıldırım
TFF'den flaş karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak
Türkiye Futbol Federasyonu, devrim niteliğinde bir karar almaya hazırlanıyor.

Futbolun marka değerini artırıp, maçların daha fazla izlenmesini sağlamak isteyen TFF, Premier Lig modelini benimsedi.

Futbolun izlenirliğini arttırmak için bazı maçların naklen yayınlamama kararı alınacağı iddia edildi.

Seyirci konusunda sorun yaşayan takımlar için alınacak bu karar, bazı karşılaşmaların naklen olarak yayınlanmamasını sağlayacak.

Yayıncı kuruluş, izlenme oranlarına göre bir çalışma gerçekleştirecek ve bu maçları da öyle belirleyecek

GELİR ARTACAK
İhaleyi kazanan kurum, seçilen bu maçları kulüplere ya da yerel kanallara bedel karşılığında yayınlama şansı sunacak.

Böylece gelirin 150 milyon dolar bandına çıkması planlanıyor.

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