TFF'den flaş karar. Lig maçı saatler kala ertelendi

Düzenleme: Kaynak: AA
TFF'den flaş karar. Lig maçı saatler kala ertelendi

Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un Esenler Erokspor maçı ertelendi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasındaki Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ileri tarihe ertelendi.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "17.08.2024 Cumartesi günü saat 19.15'te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan maç programında da müsabaka tarihi "ertelendi" olarak güncellendi.

Bu arada TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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