TFF'den flaş Mert Hakan Yandaş kararı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sahasında tarih yazan Ankaragücü son düdüğün çalmasının ardından büyük bir sevinç yaşasada ortam bir anda gerildi.

Fenerbahçeli Mert Hakan ile Ankaragüçlü Kazımcan Karataş arasında tartışma çıkarken Mert Hakan’ın tribünlere küfür ettiği ileri sürülmüştü.

Olayın ardından hafta içinde Mert Hakan’ı TFF’ye şikayet eden Ankaragücü’ne bugün cevap geldi.

TFF verdiği yanıtta, "VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde ilgili madde hükmünün uygulanmayacağının belirtilmesi; ayrıca müsabaka görevlilerinin raporlarında da iddialarınıza ilişkin herhangi bir husus bulunmadığının tespit edilmiş olması nedeniyle; şikayet dilekçenize yönelik olarak bir işlem yapılamayacağı hususunu bilgilerinize rica ederiz." Dedi.