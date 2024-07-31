TFF'den flaş Okan Buruk planı

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanlığı’na seçilmesi sonrası gündeme gelen ilk iddia milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılması olmuştu.
Konu hakkında ışık hızında bir açıklama yapan Hacıosmanoğlu iddiayı yalanlayarak Montella ile devam edeceklerini duyurdu.
MONTELLA BAŞARISIZ OLURSA HEDEF OKAN BURUK
Hacıosmanoğlu Montella ile devam derken masadaki b planı haftalar sonra ortaya çıktı.
Milli takımdan sorumlu yönetici pozisyonuna getirilen Ceyhun Kazancı’nın Dünya Kupası Elemeleri’nde başarısız olunması halinde takımın başına Okan Buruk’u getirmeyi önerdiği iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'A GETİRMEK İSTEMİŞTİ
Beşiktaş Sportif Direktörlük yapan Ceyhun Kazancı o dönemde de takımın başına Okan Buruk’u istemişti.
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