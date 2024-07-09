TFF'den Galatasaray Beşiktaş maçı kararı

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TFF'den Galatasaray Beşiktaş maçı kararı

Mehmet Büyükekşi yönetimi Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa için harekete geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündeminde, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki heyecanla beklenen Süper Kupa maçı var.

2024 yılında gerçekleşecek bu önemli karşılaşmanın Ağustos ayının ilk günlerinde oynanması planlanıyor.

TFF'nin planlarına göre, iki dev kulübün mücadele edeceği Süper Kupa maçı için Ağustos ayı işaret ediliyor.

Maçın Türkiye'de oynanması beklenirken, kesin tarih ve maçın oynanacağı stadyum hakkındaki nihai karar, kulüplerle yapılan istişareler sonucunda açıklanacak.

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