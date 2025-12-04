Samsunspor maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a kötü haber geldi.

TAHKİM KURULU GALATASARAY'IN İTİRAZINI REDDETTİ

Tahkim Kurulu, Roland Sallai'nin 2 maçlık kırmızı kart cezasına yapmış olduğu itirazı reddetti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray A.Ş.’nin Futbolcusu Roland Sallai’nin PFDK’nın 27.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1716 - K.2025-2026/1808 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin Futbolcusu Roland Sallai’nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."

SALLAI SAMSUNSPOR MAÇINDA CEZASINI TAMAMLAYACAK

Gençlerbirliği maçında direkt kırmızı kartla oyundan atılan Sallai, Fenerbahçe derbisinde cezası nedeniyle forma giyememişti. Macar yıldız, Samsunspor maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak.