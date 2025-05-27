TFF'den olaylı maç için ilk açıklama: 'Hükmene doğru gidiyor'

Nesine 2. Lig play-off 3. turunda Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK arasında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan rövanş karşılaşması, maçın 56. dakikasında yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın başına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle tatil edildi.

Yarıda kalan maçla ilgili konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz "Elazığspor-Vanspor FK maçı hapimizi üzdü. 4. Hakem yana geçip maça devam edilecekti. Ancak kafasından yaralanan yan hakem, saygınlık hissi ve baş dönmesi yaşadığı için iptal oldu. Artık hükmene doğru giden süreç var. Futbolumuza hiç yakışmayan olay yaşandı. Tekrarı olmaması için hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.