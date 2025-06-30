TFF'den önemli adım: Arial fontta değişiklik sinyali

Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den önemli adım: Arial fontta değişiklik sinyali

TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, arial font uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada değişiklik yapılabileceği mesajını verdi.

Süper Lig'de formaların arkasında isim ve numaraların arial fontta yazılma zorunluluğu tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Birçok kulübün taraftarı sosyal medyada Türkiye Futbol Federasyonu'na bu zorunluluğu kaldırma çağrısında bulunurken yeni sezon formalarının arial font ile hazırlanmasına tepki göstermişti.

TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, konuyla ilgili Vole'den Ali Teker'in sorusunu yanıtladı. Değişiklik sinyali veren Ayaz şunları söyledi:

"Arial font meselesiyle ilgili yayıncı kuruluşla ve hakemlerimizle görüşeceğiz. Yönetim Kurulu toplantısında bu konuyu masaya getireceğiz. Orada bir değişiklik yapabiliriz."

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