TFF'den Süper Lig hakemleri için yeni karar. Resmen açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi, Trendyol Süper Lig'de analiz uygulaması başlattı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla karşılaşmalarda mücadele edecek takımların analizlerinin, maçlar öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı belirtildi.

UEFA'nın da benzer bir sistem kullandığının ifade edildiği açıklamada, uygulamanın takım dizilişi, hücum ve savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı, kırmızı kart ve ofsayt pozisyonları gibi başlıklar altında yapılan analizlerle hakemlerin maç performanslarına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında yapılan analizlerin, takımların oynadıkları son 3 maçın veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncelleneceği, böylelikle hakemlerin oynanacak müsabakalara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmalarının sağlanacağı aktarıldı.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Hakemlerin eğitimi ve gelişimi konusunda çalışmalarına devam eden Hakem Akademisi, Süper Lig hakemleri özelinde yeni bir uygulamaya imza attı. Trendyol Süper Lig'in 30. Haftası itibarıyla maçlarda mücadele edecek her iki takımın ayrı ayrı analizleri maçlar öncesinde müsabaka hakemlerine iletilmeye başlandı.



UEFA da benzer bir uygulamayı, UEFA müsabakalarında görev alacak hakemlere yönetecekleri maçlardaki takımların analizlerini yapıp ileterek gerçekleştiriyor. Takım dizilişi, hücum anlayışı, savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı ve kırmızı kart pozisyonları ve ofsayt pozisyonları gibi başlıklar altında yapılan analizler doğrultusunda hakem maç performanslarına katkı sağlanması hedefleniyor.



Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında yapılan analizler, takımların oynadıkları son 3 maçın veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncellenecek. Böylelikle hakemlerin oynanacak müsabakalara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmaları sağlanacak. "