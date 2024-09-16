TFF'den Trabzonspor - Beşiktaş maçı sonrası flaş açıklama

Süper Lig’in 5. Haftasında oynanan Trabzonspor – Beşiktaş maçının ardından hakem Ali Şansalan’ın performansı her iki takımın da tepkisini çekmişti.

"SAHAYA DİREKT BEŞİKTAŞ FORMASIYLA ÇIKSAYDI"

Sert ifadeler kullanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan "TFF Başkanı ile görüşeceğim, Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminiz, bu konulara çare bulacaklardır. Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu" demişti.

"BİZ HAKEMDEN 50 YILDIR MEMNUN DEĞİLİZ"

Doğan’ın bu sözleri sonrası bir Feyyaz Uçar’da Ali Şansalan’ı eleştirerek, "Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz, sadece bugün değil. Bugün kuralların bazısını uyguladı ama genel olarak her iki takımın da mutsuzluğunu burada görüyoruz. Rakibin yaptığı birçok kırmızı pozisyon var, faul var kart göstermedi. Bu iş bu şekilde nasıl devam edecek bilmiyoruz ama mağduruz" demişti.

TFF'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

İki takımdan art arda gelen hakem açıklamaları sonrası TFF’den flaş bir hamle geldi Resmi internet sitesinden bir açıklama paylaşan TFF hakemlerin arkasında durdu.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm spor kamuoyunun bildiği üzere, bu yola çıkarken futbol ailesine adaletli, ilkeli bir şekilde herkese eşit mesafede duracağımızı ve kardeşlik iklimini koruyacağımızı vurguladık.



Bu duruşumuzdan taviz vermeden yürümeye devam etmek ve Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak en temel hedefimizdir.

Göreve gelmemizle birlikte uzun zaman sonra oluşan güven ve umut iklimiyle beraber var olan beklentilerin farkındayız. Bu beklentileri doğal karşılamakla beraber sabırlı olunması önem arz etmektedir. Yönetim olarak, tüm paydaşlarla bir araya gelerek, iletilen beklentileri karşılamak adına samimiyetle ve kararlılıkla çalıştığımızı ifade etmek isteriz.



Özellikle belirtmek isteriz ki; Türk futbolunun kazananları, çok konuşanlardan ziyade çok çalışanlar ve bu doğrultuda iyi niyetle çaba sergileyenler olacaktır.



Herkesin ortak arzusu olan adalet, güven ve kardeşlik ikliminin tesisi, yalnızca bizim değil; hepimizin aynı zamanda futbol ailesine mensup her bir ferdin sorumluluk ve görev bilinci içerisinde hareket etmesini gerektirmektedir"