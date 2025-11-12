Türkiye Futbol Federasyonu, kapsamlı şekilde yürütülen bahis soruşturmalarıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada, hediye puanla tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında ilgili kurumlardan ek bilgi talep edildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 27 Ekim 2025 tarihinde, Sayın Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısında yaptığı açıklama ile "Futbol Disiplin Talimatı" içerisinde kalan kişilerin, futbola yönelik bahis oynayıp oynamadıklarına yönelik disiplin soruşturması süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak futbolda hakimlik görevi icra eden, profesyonel liglerde görev alan hakemlerin soruşturmasıyla başlayan ve profesyonel liglerde görev alan profesyonel futbolcularla devam eden soruşturmada kamuoyunu aydınlatmak adına bir takım açıklamalarda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki disiplin soruşturmasına konu veriler Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yapılan başvurumuz neticesinde tarafımıza iletilen resmi kayıtlar üzerinden yürütülmektedir. Hakemler hakkında yapılan soruşturma neticesinde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 152 hakemden soruşturması devam eden 1 hakem, kendine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek, kendi adına bahis hesabı açılarak işlem yapıldığı bahsi ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Suç duyurusu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, bahis firmasından elde edilen ve PFDK'ya sunulan cevabi belgede; şans oyunları platformuna kayıt aşamasında istenilen bilgilerin yeterli düzeyde olmadığı, üye olduktan sonra banka hesabı beyan edilmeksizin yalnızca tanımlanan hediye puanlar ile tek seferlik bahis yapılabilmesi nedeniyle kötü niyetli kullanımlara açık olabileceği kanaati hasıl olmuştur. Bu çerçevede profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan ve hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına Federasyonumuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir. Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk işlemi yapılan 1024 futbolcu içerisinde; mağdur olduğu iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunan, PFDK'ya sundukları belgelerle haklarında konulan idari tedbir kararı kaldırılan iki futbolcu bulunmaktadır. Disiplin Kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir."