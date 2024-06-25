TFF'nin beleşçileri tekme tokat birbirine girdi. Alman polisi alarma geçti

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar milli takımızın Portekiz yenilgisinden sonra "Maalesef Montella ve Hamit Altıntop menajerlerin oyuncağı olmuşlar" demişti.

Bu öyle "laf olsun gündem dolsun" diye söylemiş bir söz değildi.

Belli ki, Almanya'da yaşanan bir skandal Çakar'ın kulağına gitmişti.

Futbol Federasyonu'nun Almanya'ya beleş götürdüklerinin arasında çıkan bir kavgada, yine Almanya'ya avanta götürülen gazeteciler "3 maymunu" oynadılar ama yerin kulağı vardı.

İddia şu.

Milli Takımımızın Portekiz ile oynadığı maç öncesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Adana Demirspor 2. Başkanı Metin Korkmaz arasında Dusseldorf'taki KÖ59 otel önünde küfürlü sert bir tartışma yaşandı.

Yıldırım ile Korkmaz herkesin gözü önünde birbirine saldırdı.

Etraftaki diğer kulüp yöneticileri ayıramayınca

Alman Polisi olaya müdahale etti ve ifadeleri alıp, tutanak tuttu.

Konu federasyonca hemen örtbas edildi ama "gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır" sözü birkaç gün sonra doğrulandı.

Çünkü olay sosyal medyada patladı ve 48 saattir yalanlanmadı.

MEC Menajerlik'in şirketinin sahibi olan Metin Korkmaz dün Adana Demirspor'daki görevinden istifa etti.

İstifa nedenini açıklamadı.

Metin Korkmaz Montella'yı Adana Demirspor'un başına getiren isim olarak da biliniyor.

Bu yüzden Ahmet Çakar'ın sözü boş bir söz değil.

O zaman şu soru geliyor akla.

"Milli Takım menajerlerin oyuncağı mı?"

Futbol Federasyonu bu işin neresinde?

Bu soruların cevaplanması bir beka meselesidir.

Konuşun!