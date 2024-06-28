TFF'nin bir rezaleti daha ortaya çıktı. Bülent Korkmaz açıkladı

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TFF'nin bir rezaleti daha ortaya çıktı. Bülent Korkmaz açıkladı

TFF, Almanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası için binlerce beleş gazeteci götürdü. Ancak 102 kez A Milli formayı giyen efsane futbolcu Bülent Korkmaz'ın bilet talebini geri çevirdi.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsane kaptanlarından Bülent Korkmaz, TFF'nin yeni bir skandalını ortaya çıkardı.

A Milli Takım ile Dünya üçüncülüğü de yaşayan Bülent Korkmaz, YouTube'da yayınlanan Totem programında Senih Yurga'ya açıklamalar yaptı.

Korkmaz, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye'nin Çekya maçını izlemek için Türkiye Futbol Federasyonundan bilet istediğini ancak bu teklifin karşılık görmediğini açıkladı.

EURO 2024 F Grubu son mücadelesinde oynanan Çekya maçı için kendisine davet geldiğini aktaran Korkmaz, Hollanda'da bulunduğu için ek bilet talebinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını ifade etti.

TFF'ye sitem eden Bülent Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

- Ayrıca bir şey söyleyeceğim, şimdi mi söyleyeyim bilmiyorum. Biz giderken, davetliydim ben TFF'den. Ama Hollanda'dan geçmem lazımdı, dolayısıyla bilet istedim federasyondan, arkadaşlarım da vardı. Bunun karşılığını göremedim. Sırf kendim için demiyorum. Ben bu konuya burada noktayı koyuyorum.

- Orada bir arkadaşımız vardı bizi locada ağırladı. Mesela Hakan Ünsal'la görüşemedik, oradaydı. Biz locadaydık, onlar oradaydı çok üzüldüm. Hakan Ünsal da milli takım oyuncusu kusura bakmasınlar. Federasyon değer verecekse oynayan, oynamayan milli oyuncusuna değer verecek. Buna kulüpler de dahil.

- Onlar adına üzüldüm. Dünyanın neresine gidersem gideyim illa ki birileri çıkar en güzel yerde ağırlar. Biraz bu konuda daha hassas olmalarını söylüyorum. Çok küçük ama önemli bir detay. Futbolcunuza değer vermek, önemsemek zorundasınız. Oynayan ya da oynamayan.

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