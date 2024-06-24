TFF'nin bu açıklamasına koyunlar bile inanmaz. TFF'den Montella açıklaması

Çekya maçı hazırlıklarına başlayan millilerimizde antrenman öncesi toplantıda kendisine ayrı olarak çalışacağı söylenmeyen ve takım arkadaşları ile birlikte sahaya çıkan milli yıldızımız Arda Güler'e yapılanlar herkesi çıldırttı.

BİR HIŞIMLA YELEĞİ KAPTI

Isınmak üzere antrenman yeleğini giyinmeye hazırlanan Arda Güler'in yanına gelen Montella bir hışımla yeleği alarak Güler'den uzaklaşmasını istedi.

KENDİSİNE BİLGİ VERİLMEDİ

Kendisine ayrı çalışacağına dair bilgi verilmemesi nedeniyle olanları anlamakta güçlük çeken Arda Güler oradan uzaklaşıp yardımcı antrenörün yanına giderken yaşanan bu olay büyük tepki topladı.

TFF BU REZİL GÖRÜNTÜYE AÇIKLAMA YAPTI KİMSE İNANMADI

Gelen tepkiler üzerine resmi internet sitesinden koyunların bile inanmayacağı bir açıklama yapan TFF Montella'yı şu sözlerle savundu:

"A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır"

BİNLERCE İNSAN HESAP SORDU

TFF'nin bu gülünç açıklaması tepkileri dindirmezken Mustafa Sandal gibi ünlü isimlerinde olduğu binlerce kullancı Montella'dan hesap sordu.

Sandal Arda Güler için yaptığı paylaşımında, "Hayırdır koçum sen bu cüreti nereden ve kimden buluyorsun? Bu ülkenin gururu, evladı ve gündemdeki en büyük yeteneğine antremandaki o tavrın nedir? Nereden ve kimden geliyor o cüret? Burası Türkiye ve Türk futbol severler aklını alır neye uğradını şaşırırsın. Şansını böyle abuk hareketlerle zorlama bence kukla kılıklı antrenör bozuntusu seni" dedi.