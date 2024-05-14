TFF'nin derbi kararı ortaya çıktı. Galatarasaray taraftarı delirdi

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TFF'nin derbi kararı ortaya çıktı. Galatarasaray taraftarı delirdi
TFF'nin derbi için atayacağı hakem belli oldu.

Tremdyol Süper Lig’in 37. Hafta mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

19 Mayıs Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak mücadele için nefesler tutulurken kritik bir detay ortaya çıktı.

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ARDA KARDEŞLER GÖREV YAPACAK

Galatasaray’ın 1 puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği dev derbinin hakemi ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun derbinin hakemi olarak Arda Kardeşler’i görevlendireceği iddia edildi.

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TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Arda Kardeşler ile bir türlü yıldızı barışmayan Galatasaray taraftarları ortaya çıkan bu iddia üzerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Derbide görev yapacak olan VAR hakeminin ise yabancı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Arda Kardeşler son olarak Galatasaray’ın 6-1 kazandığı Sivasspor maçını yönetmiş maç içerisinde verdiği kararlarla taraftarların tepkisini üzerine çekmişti.

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