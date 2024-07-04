TFF'ye Merih Demiral uyarısı

SEDAT KAYA

Avrupa Futbol Birliği, futbol alanlarında siyasi sembollerin kullanılmasına izin vermiyor.

Eğer Merih'in bu hareketi siyasi bir sembol olarak değerlendirilirse, ceza alma olasılığı yüksek.

Belki de Hollanda'ya karşı oynayamayacak.

Peki aynı UEFA bakalım İngiltere'nin yıldızı Bellingham için ne yapacak?

Bellingham Slovakya maçında golden sonra cinsel organını tutup Slovak tribünlerine göstermişti.

Eğer Merih'e ceza verilip, Bellingham'a verilmezse UEFA'nın ne kadar iki yüzlü olduğu bir kez daha kanıtlanacak.

Futbol Federasyonu Merih ile ilgili bir savunma hazırlıyordur.

Acaba Bellingham olayının farkındalar mı?