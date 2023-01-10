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Kayserispor resmen TFF'ye başvurdu

Kayserispor'dan TFF'ye Sivasspor maçı için saat değişikliği talebi geldi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 20:06
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TFF'ye resmen başvurdu: Kayserispor'dan erteleme talebi

Kayserispor resmen TFF'ye başvurdu
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Yukatel Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacakları maçın saat 19.00'a alınması için çaba harcadıklarını söyledi.

Koç, yaptığı açıklamada, Sivasspor maçının kendileri için büyük önem taşıdığını ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bu yüzden hafta içi oynanacak karşılaşmanın saat 19.00'a alınmasını istediklerini vurgulayan Koç, "Konuyla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluş ve Sivasspor yetkilileriyle görüştüm. TFF ve Sivasspor'la saat konusunda mutabıkız. Şu an için yayıncı kuruluştan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç ayrıca daha çok taraftarın stadyumda yerini alabilmesi için bazı tribünlerdeki bilet fiyatlarında yüzde 50'ye kadar indirime gittiklerini de sözlerine ekledi.

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının, 13 Ocak Cuma günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacağı duyurulmuştu.


 

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