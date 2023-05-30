TGC: RTÜK medyayı tehdit kurumu değildir

RTÜK'ün seçim sonrasında 6 muhalif kanala inceleme başlatmasına TGC'den tepki geldi.

TGC: RTÜK medyayı tehdit kurumu değildir

RTÜK, 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle aralarında Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flaş Haber ve Sözcü TV'nin de bulunduğu çok sayıda kanal hakkında inceleme başlattı.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasını beklemeyen yandaş TVNET, Yeni Şafak gibi kanallar, yasaklar kalkmadan önce seçim sonuçlarını verdiler. RTÜK’ün bu kanalları görmezden gelmesi tepki çekti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (TGC), RTÜK'ün seçim yayınları nedeniyle 6 muhalif kanala inceleme başlatması hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), T24 yazarı, üyemiz Çiğdem Toker’in 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Fox TV’deki "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" ifadesi hakkında rapor hazırladığını; Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV kanallarını da incelemeye aldığını duyurdu.

RTÜK’ün görevi, seçim biter bitmez medyayı tehdit etmek değildir. Gazetecilere aba altından sopa göstermek hiç değildir. Çok sesli toplumdan, tek sesli toplum yaratma yolunda yoğun çaba harcayan RTÜK asıl görevini unutmuş görünmektedir. Seçim biter bitmez üyemiz Çiğdem Toker’in sosyal medya hesabından hedefe konulması özerk olması gereken RTÜK’e yakışmamıştır. Halk TV, Tele1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında inceleme başlatılması da halkın haber alma hakkına yönelik sistematik darbelerden biridir.

RTÜK’e kuruluş yasasındaki amaçlara uygun görev yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. RTÜK medyaya eşit mesafede durmayı başarmalı, kararlarında tarafsız olmalı, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. RTÜK’ü iktidar yancılığını değil, tüm ülkenin yurttaş yararını merkeze alan bir anlayışla kendini güncellemeye çağırıyoruz.”

İlgili Haberler
Avrupa Erdoğan’ın kazanmasıyla rahatladı. Halkı korkuttukları ‘dış güçlerin’ kimi tuttuğu belli oldu
RTÜK seçim sonrası 6 muhalif kanala inceleme başlattı. Yasak kalkmadan seçim sonuçlarını veren yandaş kanalları görmediler
RTÜK başkanı medyayı uyardı: Azami dikkat bekliyoruz
RTÜK başkanı medyayı uyardı: Azami dikkat bekliyoruz
Öne Çıkanlar
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Kocaelispor'u şampiyon yapan Fırat Gül'ün görevine son verildi Spor
Kocaelispor'u şampiyon yapan Fırat Gül'ün görevine son verildi
Malatya’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Yaşam
Malatya’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Pelkas'tan veda mesajı. Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Spor
Pelkas'tan veda mesajı. Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti
Ankaragücü'ne G.Saray maçı öncesi şok. PFDK ceza verdi Spor
Ankaragücü'ne G.Saray maçı öncesi şok. PFDK ceza verdi
PTT işçileri toplu iş sözleşmesi hakları için eylemde Güncel
PTT işçileri toplu iş sözleşmesi hakları için eylemde
Tarlada çalışırken yılanın ısırdığı adam hastaneye kaldırıldı Güncel
Tarlada çalışırken yılanın ısırdığı adam hastaneye kaldırıldı
AKP'li belediye ihaleyi yandaşa vermek için 40 takla attı. Bu bir AKP'liden AKP'liye kıyak haberidir Güncel
AKP'li belediye ihaleyi yandaşa vermek için 40 takla attı. Bu bir AKP'liden AKP'liye kıyak haberidir