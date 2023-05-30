TGC: RTÜK medyayı tehdit kurumu değildir

RTÜK, 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle aralarında Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flaş Haber ve Sözcü TV'nin de bulunduğu çok sayıda kanal hakkında inceleme başlattı.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasını beklemeyen yandaş TVNET, Yeni Şafak gibi kanallar, yasaklar kalkmadan önce seçim sonuçlarını verdiler. RTÜK’ün bu kanalları görmezden gelmesi tepki çekti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (TGC), RTÜK'ün seçim yayınları nedeniyle 6 muhalif kanala inceleme başlatması hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), T24 yazarı, üyemiz Çiğdem Toker’in 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Fox TV’deki "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" ifadesi hakkında rapor hazırladığını; Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV kanallarını da incelemeye aldığını duyurdu.

RTÜK’ün görevi, seçim biter bitmez medyayı tehdit etmek değildir. Gazetecilere aba altından sopa göstermek hiç değildir. Çok sesli toplumdan, tek sesli toplum yaratma yolunda yoğun çaba harcayan RTÜK asıl görevini unutmuş görünmektedir. Seçim biter bitmez üyemiz Çiğdem Toker’in sosyal medya hesabından hedefe konulması özerk olması gereken RTÜK’e yakışmamıştır. Halk TV, Tele1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında inceleme başlatılması da halkın haber alma hakkına yönelik sistematik darbelerden biridir.

RTÜK’e kuruluş yasasındaki amaçlara uygun görev yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. RTÜK medyaya eşit mesafede durmayı başarmalı, kararlarında tarafsız olmalı, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. RTÜK’ü iktidar yancılığını değil, tüm ülkenin yurttaş yararını merkeze alan bir anlayışla kendini güncellemeye çağırıyoruz.”