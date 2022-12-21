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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden RTÜK'e sert tepki. Seçim öncesi rekor cezalarla kanal kapattırmaya çalışmaktan vazgeçmelidir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV, TELE 1 ve FOX TV'ye ceza yağdırdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den (TGC) verilen cezalara sert tepki geldi. Açıklamada; "RTÜK seçim öncesi rekor cezalarla kanal kapattırmaya çalışmaktan vazgeçmelidir" denildi...

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:55
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TGC'den Halk TV Tele1 ve FOX TV'ye verilen cezalara sert tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden RTÜK'e sert tepki. Seçim öncesi rekor cezalarla kanal kapattırmaya çalışmaktan vazgeçmelidir
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK yönetiminin oy çokluğuyla Halk Tv, Tele 1 ve FOX kanallarına ceza verdiğini açıkladı. Taşçı, "RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında “terör mimikle övüldüğü” savıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi" dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den (TGC) verilen cezalara sert tepki geldi. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklama şöyle:

“Kararları demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine uygun olması gereken RTÜK, iktidar adına ceza dağıtmayı sürdürmektedir. Seçim öncesi iktidara yakın olmayan medya kuruluşları yine RTÜK aracılığıyla cezalandırılmıştır.

RTÜK son olarak Halk TV, Tele1 ve FOX TV’ye ceza yağdırmıştır. RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre televizyon kanallarının ekonomik olarak çökertilmelerine yol açacak rekor cezalar verilmiştir.

1.RTÜK, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında terörün mimikle övüldüğü iddiasıyla programın üç kez durdurulmasına, % 3 de para cezasına karar vermiştir. Aynı programın farklı tarihlerdeki iki ayrı yayınına da ayrıca % 3 para cezası verilmiştir.

2. Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını ‘halkın iradesine darbe’ olarak nitelemeleri nedeniyle TELE 1'e % 3 idari para cezası verilmiştir. TELE 1’e Açıkça programı nedeniyle de ayrıca % 3 para cezası kararı çıkmıştır

3. İlker Karagöz ile Çalar Saat programında ise TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dönük sözlerine ilişkin ‘bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır’ sözleri nedeniyle FOX TV'ye % 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

RTÜK aldığı kararlarla Anayasa gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsayan basın özgürlüğünün önündeki en önemli engellerden biri haline gelmiştir. Seçim öncesi giderek ağırlaştırılan yayın durdurma ve para cezaları televizyonların kapanmasına, basın emekçilerinin yine işsiz kalmasına neden olabilecek boyuttadır. RTÜK’ü kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, yurttaşların haber alma hakkını engellememeye çağırıyoruz.”

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eser
21.12.2022 18:28
İktidar yaptığı hukuksuzlukların, yolsuzlukların, kapalı kapılar ardında yapılan kanunsuzlukların, kanun yasa tanımazlıklarının ortaya çıkmaması için Peker i susturmak için ne taklalar attığını gördük  
 
Poyraz
21.12.2022 18:26
RTÜK TÜİK YSK ve benzerleri aslında akepe ye çok büyük oy kaybettiriyorlar ama adamlarda onu görecek bilgi beceri yok liyakat yok ve aşırı bencillik var  
 
Fethi
21.12.2022 18:15
Halk iradesinin gasp edilmesinin, haber alma özgürlüklerinin kısıtlanmasını, yok edilmesinin hesabını sandıkta soracaktır. Bu devletin sahibi Türk halkı dır.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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