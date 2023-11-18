TGC’den RTÜK’e sert tepki. ‘Anayasaya saygılı davranın’

T24'ün haberine göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından, yedi TV kanalında toplam 11 içeriğe ceza vermesini sert bir dille eleştirdi. Cemiyet tarafından yapılan açıklamada, cezaların amacını aştığına, yasaların önüne geçtiğine ve vatandaşların haber alma hakkını engelleyen bir tutuma dönüştüğüne dikkat çekti.

TGC tarafından yapılan açıklamada, "RTÜK medya kuruluşlarını ağır para cezalarıyla kontrol altına almaya çalışmaktan, bedel ödetmekten, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne müdahale etmekten, yurttaşların haber alma hakkını engellemekten vazgeçmelidir. Kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı davranmalıdır" denildi.

TGC tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Türkiye’de televizyon ve radyoların haber yaparken RTÜK’ün ceza tehdidi altında olması, basın özgürlüğünün önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. RTÜK, ülkede basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü ve medyada çoğulculuğu desteklemek yerine, haklı eleştirileri susturmak için iktidar ittifakı tarafından bir araç olarak kullanılıyor. Eleştirel haberciliği engelleyerek iktidarın kamu yararına olmayan uygulamalarının tartışılmasının bastırılması hedefleniyor. Son olarak RTÜK üyesi Tuncay Keser'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kurul, TELE 1, Halk TV, Flash Haber, KRT, FOX TV, Star TV ve Show TV'de yayımlanan 11 içeriğe oy çokluğuyla ceza verdi. TELE1’e Merdan Yanardağ’ın 18 Dakika programındaki ifadeleri nedeniyle iki kez yüzde 3, bir kez de yüzde 5 idari para cezası uygulandı. HALK TV’ye Kayda Geçsin programında gazeteci Timur Soykan’ın Sinan Ateş cinayeti ve Nasıl Olacak programında da gazeteci Bahadır Özgür’ün IŞİD ile ilgili değerlendirmeleri nedeniyle iki kez yüzde 3 idari para cezası verildi.

"RTÜK, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı davranmalıdır"

KRT’ye Zafer Arapkirli’nin Medya Terapi programında köprü, otoyol zamları ve Fidan-Blinken tokalaşması ile ilgili değerlendirmelerinin eleştiri sınırlarını aştığını iddiasıyla kuruldan iki kez yüzde 3 idari para cezası çıktı. FLASH TV’ye Fatih Ertürk’ün Başkentte Gündem programında 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi ile ilgili değerlendirmeleri nedeniyle, karar vericilere yönelik, eleştiri sınırlarını aştığı iddiasıyla kurulda yüzde 3 idari para cezası uygulanmasına karar verildi. FOX TV’ye kurulda şiddete özendirici, çocukların, gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimine aykırı sahneler gerekçesiyle, Hudutsuz Sevda dizisi için yüzde 3 para cezası kararı alındı. STAR TV’ye Sakla Beni dizisi için yüzde 3 para cezası uygulandı. SHOW TV’ye ise Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı için yüzde 3 para cezası verildi. Bir kez daha hatırlatıyoruz ki, RTÜK medya kuruluşlarını ağır para cezalarıyla kontrol altına almaya çalışmaktan, bedel ödetmekten, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne müdahale etmekten, yurttaşların haber alma hakkını engellemekten vazgeçmelidir. Kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı davranmalıdır.”