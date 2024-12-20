The Beatles efsanesi Paul McCartney ve Ringo Starrr'dan Londra’da tarihi konser: 50 yıl sonra Hofner bas gitarını çaldı

Paul McCartney, Got Back turnesinin kapanış konserinde eski grup arkadaşı Ringo Starr ile birlikte sahneye çıktı. İkili, Beatles’ın klasik şarkılarından "Helter Skelter" ve "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" gibi parçaları seslendirdi. Ringo Starr, konserin sonunda "Harika bir gece geçirdim, hepinizi seviyorum" diyerek sahneden ayrıldı.

Konserde ayrıca Rolling Stones'un efsanevi gitaristi Ronnie Wood, "Get Back" şarkısı için sahneye çıktı. McCartney, 1972'de çalınan ve bu yıl yeniden bulunan Hofner 500/1 bas gitarını 50 yıl sonra ilk kez çaldı.

Paul McCartney milyarder oldu

Paul McCartney, gecede kariyerine ait yaklaşık 40 şarkıdan oluşan bir performans sergiledi. Konserde ayrıca McCartney’nin ilk grubu The Quarrymen’in kaydettiği ilk şarkı olan "In Spite of All the Danger" ve çocuk korosu ile birlikte seslendirilen "Wonderful Christmastime" gibi özel anlar da vardı.