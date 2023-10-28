The Economist'ten Erdoğan yorumu: Atatürk'ün mirasına sahip çıktı

Dünyanın önde dergilerinden The Economist, Erdoğan ve Cumhuriyet’in 100. Yıl dönümüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

The Economist'ten Erdoğan yorumu: Atatürk'ün mirasına sahip çıktı

Dünyanın önde gelen haftalık ekonomi yayınlarından The Economist, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüyle ilgili yayımladığı yazısında Erdoğan ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Dergi "Erdoğan, Atatürk'ün mirasını yok etmek yerine ona sahip çıktı" başlığını kullandı.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık "Atatürk karşıtı olarak" görüldüğü, eleştirenlerin onu siyasal İslam'ın bir savunucusu olarak Türkiye'yi ikinci bir İran'a dönüştürmeyi planlamakla suçladığını belirtildi.

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"KORKULAR YERSİZ"

Yazıda "Bazıları hâlâ böyle düşünüyor ama bu korkular yersiz. Erdoğan, Türkiye'nin laik düzenini yıkmak için Atatürk'ün sahip olduğundan daha fazla bir süreye, yirmi yıllık bir iktidara sahip oldu. Başından beri planı bu olsa da, devlet kurumları ve medyanın büyük bir kısmı üzerindeki kontrolüne rağmen, çabalarının karşılığını gösterecek pek bir şeyi yok. Erdoğan Atatürk'ün mirasının bazı kısımlarını parçaladı. Ama aynı zamanda onu benimsedi ve yeniden tanımladı. Atatürk'ün mirası da onu içermiş ve benimsemiş olabilir." ifadeleri kullanıldı.

“Atatürk'ün hatırası Türkiye'nin en değerli ve en çok istismar edilen siyasi konusu… “ diye belirten dergi, “Türkiye'nin iki ana muhalefet partisinin yanı sıra Erdoğan'ın siyasi müttefikleri MHP ve Vatan Partisi de dahil olmak üzere sağdan ve soldan siyasetçilerin hepsi Atatürk'ün izinden gittiklerini iddia ediyor.” diye yazdı.

“ERDOĞAN ATATÜRK'Ü KENDİ GÜCÜNÜN BİR SEMBOLÜ OLARAK BENİMSEDİ”

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Dergi de şu ifadeler yer alıyor:

Erdoğan'ın kendisi de öyle. İktidardaki ilk yıllarında Türkiye'nin lideri Atatürk'ü daha açık bir şekilde eleştirmiş, bir keresinde ondan ve halefinden 'iki ayyaş' diye bahsedecek kadar ileri gitmişti. Ancak son on yılda, Türk liberallerinin, Kürtlerin ve Gülen hareketinin desteğini kaybettikten ve bunun yerine çoğu ordu ve polise yerleştirilmiş milliyetçilerle bir araya geldikten sonra, Erdoğan, Atatürk'ü kendi gücünün bir sembolü olarak benimsedi.

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