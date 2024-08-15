The Gentleman onayı kaptı

Sherlock Holmes'un yönetmen koltuğunda oturan ünlü yönetmen Guy Ritchie'in imzasını taşıyan Netflix'in ses getiren dizisi The Gentlemen, 7 Mart'ta sevenleri ve meraklıları ile buluştu. İzleyiciler tarafından hayli beğenilen dizi, izlenme rakamlarında da güzel bir istatistik çizdi. İzlenme rakamlarıyla Netflix'in yüzünü güldüren The Gentlemen, 10 hafta boyunca ilk 10'da kalmayı başararak Netflix'în bu seneki en başarılı işlerinden biri oldu.

İlk sezonun yakaladığı bu başarı sonrası dizinin 2. sezon onayı alacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Nitekim öyle de oldu. Netflix bugün bir açıklama yaparak The Gentlemen'ın 2. sezon onayını aldığını duyurdu.