The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a Dava Açtı

Kaynak: AA
The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a Dava Açtı
ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, yapay zeka teknolojilerinin eğitiminde izinsiz kullanım iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a karşı dava açtı.

Gazete, OpenAI'ın milyonlarca makalesini, güvenilir haber kaynaklarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için izinsiz kullandığını öne sürdü.

OpenAI ise The New York Times'ın iddialarını reddederek, gazetenin şirketin ürünlerini "hacklemesi" için para ödediğini ileri sürdü. Mahkemeye sunulan dosyada, OpenAI federal yargıçtan The New York Times'ın şikayetindeki 4 iddiayı reddetmesini talep etti.

Bu dava, yazılı eserlerin kullanımıyla ilgili telif hakkı sorunlarını ele alan ve yapay zeka platformlarının geliştiricilerine karşı açılan ilk büyük medya davası olma özelliği taşıyor.

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