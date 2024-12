The Witcher 4'ün ilk fragmanı yayında

CD Projekt Red, uzun bir bekleyişin ardından merakla beklenen The Witcher 4'ün ilk fragmanını The Game Awards 2024’te yayınladı. Fragman, sadece serinin hayranlarını heyecanlandırmakla kalmadı, aynı zamanda CD Projekt Red'in yeni oyun teknolojilerini de gözler önüne serdi. The Witcher 4'te, serinin önceki oyunlarından tanıdığımız Ciri’nin ana karakter olarak yer alacağı açıklandı.

CD Projekt Red, fragmanla birlikte yeni oyunun hikayesinin ana hatlarını da paylaştı. Ciri, profesyonel bir canavar avcısı olma yolculuğuna çıkarken, izlediği kasabada gizemli bir canavarı yok etmeye çalışıyor. Ciri’nin becerileri ve gücü, eski dostlarının aksine, bu macerada onu başrol oyuncusu yapıyor.

Oyun dünyasının devlerinden olan CD Projekt Red, bu fragmanı Unreal Engine 5 ile hazırladı. Bu, şirketin ilk defa kullandığı bu motorla yapılan bir oyun tanıtımı. Ayrıca, fragman, şirketin açıklamadığı özel bir NVIDIA GeForce RTX GPU ile önceden işlenmiş. Bu teknolojik yenilikler, oyunun görsel kalitesini zirveye taşırken, CD Projekt Red'in oyun teknolojileri konusunda geldiği noktayı da gösteriyor.

Ancak, oyun hakkında paylaşılabilecek bilgiler henüz sınırlı. Fragmanda yalnızca Ciri’nin macerasına dair bazı ipuçları verildi. The Witcher 4'ün hikayesi hakkında daha fazla detay, şimdilik gizli tutuluyor. Yine de, oyunun, Geralt’ın hikayesini tamamlayan önceki üçleme sonrası yeni bir dönemi başlatacağı ve tamamen farklı bir karakterin bakış açısına odaklanacağı kesin.

CD Projekt Red, uzun süredir üzerine çalıştığı "Cyberpunk 2077"nin ardından, kaynaklarını The Witcher serisinin geleceği için seferber etti. Ancak oyunseverler, şirketin önceki açıklamalarıyla şaşkına dönmüşlerdi. Zira, The Witcher 4'ün yayın tarihine dair herhangi bir bilgi, önceki yol haritalarında yer almıyordu. Oysa ki, bu yeni oyun Geralt’ın sonlanmış hikayesinin ardından, sıfırdan bir başlangıç yaparak farklı bir karaktere, Ciri'ye odaklanacak.

Oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek için hayranlar, CD Projekt Red’in resmi açıklamalarını ve ilerleyen fragmanlarını beklemeye devam ediyor. Ancak şimdilik, şirketin bu yeni oyunun teknolojik altyapısı ve Ciri’nin başrolü ile büyük bir yenilik sunduğu kesin. diğer taraftan The Witcher 4'ün çıkış tarihi hâlâ belirsiz.