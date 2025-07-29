Thomas Müller kariyerine Kanada'da devam edecek

Almanya'nın ve Bayern Münih’in efsane futbolcusu Thomas Müller, kariyerine Amerika kıtasında devam etmeye hazırlanıyor.

35 yaşındaki yıldız futbolcu, Kanada'nın MLS takımlarından Vancouver Whitecaps ile anlaşmak üzere.

Vancouver, son detayları tamamlayarak kısa süre içerisinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.

MULLER'İN BAYERN MÜNİH KARİYERİ

Tüm kariyerini Bayern Münih'te geçiren Thomas Müller Alman devinde toplam 756 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 250 gol atıp 276 asist yaptı. Müller ayrıca Bayern Münih ile 13 Bundesliga şampiyonluğu ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.