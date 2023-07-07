Threads kullanımı açılınca Twitter geri adım attı

Rakip uygulama Threads kullanıma açılınca Twitter kısıtlama getirdiği oturum açma zorunluluğunu kaldırdı.

Threads kullanımı açılınca Twitter geri adım attı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Twitter yönetim kurulu başkanı Elon Musk, geçtiğimiz hafta sonu duyurulan "geçici bir acil durum önlemi" kapsamında Twitter'a oturum açma zorunluluğu ve platformda görüntülenecek tweet sayısına da kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

Kullanıcıların görebileceği tweet sayısını doğrulanmamış hesaplar için günde 600, yeni doğrulanmamış hesaplar için 300 ve doğrulanmış hesaplar için 6.000 ile sınırlandığı belirtildi.

Twitter, oturum açma gereksinimini iptal ettiğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Musk, ağır eleştiriler ve Twitter'ın reklam yönetimi nedeniyle kararından geri adım atmak zorunda kalmış gibi görünüyor. Niketim biz de gerçekleştirdiğimiz denemelerde giriş yapmadan tweet’lere ulaşılabildiği ortaya çıktı.

Ayrıca Twitter'ın bu hamlesi, Meta'nın Threads isimli kendi metin tabanlı uygulamasını yayınlamasından bir gün önce geldi.

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