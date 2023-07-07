Threads nasıl kullanılır? Merak edilenler adım adım anlatıldı

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, Instagram'ın metin tabanlı uygulaması, Twitter’a rakip olan Threads bugün kullanıma açıldı.

Threads, Instagram'ın ileti dizileri gönderebileceğiniz, başkalarına yanıt verebileceğiniz ve ilgilendiğiniz profilleri takip edebileceğiniz bir uygulamasıdır.

THREADS'TE NASIL PROFİL OLUŞTURULUR?

Threads'te bir profil oluşturmak için Instagram hesabınızla oturum açmanız gerekir. Threads'in Android veya iOS uygulamasını yükledikten sonra "Instagram ile giriş yap" seçeneğine tıklamanız yeterli.

THREADS PROFİLİ NASIL DÜZENLENİR?

Profil sayfanızı açtıktan sonra karşınızda "Profili düzenle" kısmı çıkacak. Buradan isim değiştirebilir, biyografi ve bağlantı ekleyebilirsiniz. İsterseniz fotoğrafınızı da değiştirebilirsiniz.

INSTAGRAM'DAKİ ARKADAŞLARI THREADS'TE NASIL TAKİP EDİLEBİLİR?

Bunun için yine profile giriş yapmak ve sağ üst köşedeki iki çizgiye tıklamak gerekiyor. Bu menüden uygulamaya dair birçok değişiklik yapabiliyor; aynı zamanda arkadaşlarınızı davet edip takip edebiliyorsunuz.

THREADS PROFİLDEKİ DEĞİŞİKLER INSTAGRAM PROFİLİNİ ETKİLER Mİ?

Threads'te yapılan biyografi, fotoğraf gibi değişiklikler Instagram profilinizde bir değişikliğe neden olmaz. İki uygulama birbirine entegre olsa bile bağımsız uygulamalar.

THREADS'TE NASIL İÇERİK OLUŞTURULABİLİR?

Uygulamada altta, en ortada bulunan kısma tıklamanız yeterli. Buradan dilediğinizi yazabiliyor, yazdığınız içeriği görsel olarak destekleyebiliyorsunuz.

THREADS GÖNDERİLERİ EN FAZLA KAÇ KARAKTERDEN OLUŞABİLİR?

Gönderiler, maksimum 500 karaktere sahip olabilir. Bu gönderiler link, fotoğraf ve 5 dakikaya kadar uzunlukta video içerebilir.

BAŞKALARININ GÖNDERİLERİNİ YANITLAMA VE BEĞENME

Eğer herhangi birinin Threads profili herkese açıksa o kişiyi takip etmeseniz bile gönderisini beğenip yanıtlayabilirsiniz. Gizli profillerin gönderileri ile sadece o kişinin takipçileri etkileşime girebilir.

BİRDEN FAZLA INSTAGRAM HESABI İÇİN THREADS KULLANIMI

Sahip olduğunuz her Instagram hesabı için Threads'te bir profil oluşturabilirsiniz.

BAŞKALARININ THREADS'TE BENDEN BAHSETMESİNİ ENGELLEYEBİLİR MİYİM?

Bahsetme ayarlarınızı değiştirerek kimlerin sizden bahsedebileceğini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz kitlede olmayan biri sizden bahsetmeye çalışırsa, herkesin bahsetmesine izin vermediğinizi göreceklerdir. Bunun için Gizlilik ayarlarına gidip, Bahsetmeler butonuna tıklamak yeterli.

KİŞİLER SESSİZE ALINABİLİR Mİ?

Takip ettiğiniz birinin sesini kapattığınızda, bu kişinin başlıkları veya yanıtları görülmez. Bu kişilerin profilleri takip edilebilecek ve sizin kendisini sessize aldığını bilmeyecekler.

BEĞENİ SAYISI GİZLENEBİLİR Mİ?

Gönderi paylaştıktan sonra beğeni sayısı gizlenebilir. Bunun için profile gidip gönderi sayısının yanındaki üç nokta işaretine tıklamak ve oradan gerekli alanı seçmek yeterli olacak.