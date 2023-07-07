Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?

Sosyal medya platformu Instagram bir yeniliğe imza atarak kullanıcılarına Instagram Threads’i duyurdu. Şimdiden çok sayıda indirme sayısına ulaşan Threads’in ne olduğu merak ediliyor. Peki, Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?

Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?

Instagram kullanıcılarına yeni bir platform olan Threads’i duyurdu. Twitter ile benzerlik taşıyan Threads’i indirmek için önce Instagram hesabına sahip olmak gerekiyor. Peki, Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?

INSTAGRAM THREAD NE DEMEK?

Thread kısaca iplik, iplik geçirmek, arasından geçirmek manasına geliyor. Instagram thread da buradan yola çıkarak birbirine bağlı mesajlar, zincirleme mesajlar olarak nitelendirilebilir.

INSTAGRAM THREADS NEDİR?

Instagram Threads aynı Twitter gibi kullanıcıların mikroblog yazılar paylaşabildiği bir platform olarak isimlendirilebilir.

Instagram’da onaylı hesabı olan kişiler hesaplarını eşleştirerek aynı hesaplarını burada da onaylı bir biçimde kullanabilirler. Diğer kullanıcılar da Instagram’daki kullanıcı adlarını bu platforma taşıyabilirler.

Uygulamayı indirip açmanızın ardından altta sizler için 'Instagram ile giriş yap' butonu çıkacak. Bu butona tıklamanızın ardından isteğinize bağlı olarak tüm bilgilerinizi Instagram profilinizden çekebilir ya da elinizle doldurabilirsiniz.

INSTAGRAM THREADS NASIL İNDİRİLİR?

iOS kullanıcıları App Store’dan, Android kullanıcıları ise Google Play Store'dan Instagram Threads uygulamasını kolaylıkla indirebilirler.

INSTAGRAM THREADS NASIL KULLANILIR?

Instagram Threads tıpkı Twitter’ın eski halinde olduğu gibi 500 karakter sınırına sahip. Twitter’daki tweet atma, retweet yapma, bir paylaşımı beğenme ve bir kişiyi etiketleme özelliklerinin hepsi bu uygulamada da mevcut. Aynı zamanda Instagram Threads’taki paylaşımınızı normal Instagram hesabınızda da hikaye olarak paylaşabilirsiniz. Bunun için uygulamayı indirmek ve kayıt olmak yeterli.

İlgili Haberler
Threads nasıl kullanılır? Merak edilenler adım adım anlatıldı
Öne Çıkanlar
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Son Haberler
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu? Keşfet
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Arda Güler İspanya'ya indi Spor
Arda Güler İspanya'ya indi
CHP’li Gürer: Yeni asgari ücretin Dolar karşısındaki kaybı 1200 lirayı geçti Ekonomi
CHP’li Gürer: Yeni asgari ücretin Dolar karşısındaki kaybı 1200 lirayı geçti
Kararan dirseklere doğal çözüm Şifalı Bitkiler
Kararan dirseklere doğal çözüm
Uzmanından yumurtalık kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarı Sağlık
Uzmanından yumurtalık kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarı
Bel fıtığının çaresi Sağlık
Bel fıtığının çaresi
Kur Korumalı Mevduatta yeni karar Ekonomi
Kur Korumalı Mevduatta yeni karar