Instagram kullanıcılarına yeni bir platform olan Threads’i duyurdu. Twitter ile benzerlik taşıyan Threads’i indirmek için önce Instagram hesabına sahip olmak gerekiyor. Peki, Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?

INSTAGRAM THREAD NE DEMEK?

Thread kısaca iplik, iplik geçirmek, arasından geçirmek manasına geliyor. Instagram thread da buradan yola çıkarak birbirine bağlı mesajlar, zincirleme mesajlar olarak nitelendirilebilir.

INSTAGRAM THREADS NEDİR?

Instagram Threads aynı Twitter gibi kullanıcıların mikroblog yazılar paylaşabildiği bir platform olarak isimlendirilebilir.

Instagram’da onaylı hesabı olan kişiler hesaplarını eşleştirerek aynı hesaplarını burada da onaylı bir biçimde kullanabilirler. Diğer kullanıcılar da Instagram’daki kullanıcı adlarını bu platforma taşıyabilirler.

Uygulamayı indirip açmanızın ardından altta sizler için 'Instagram ile giriş yap' butonu çıkacak. Bu butona tıklamanızın ardından isteğinize bağlı olarak tüm bilgilerinizi Instagram profilinizden çekebilir ya da elinizle doldurabilirsiniz.

INSTAGRAM THREADS NASIL İNDİRİLİR?

iOS kullanıcıları App Store’dan, Android kullanıcıları ise Google Play Store'dan Instagram Threads uygulamasını kolaylıkla indirebilirler.

INSTAGRAM THREADS NASIL KULLANILIR?

Instagram Threads tıpkı Twitter’ın eski halinde olduğu gibi 500 karakter sınırına sahip. Twitter’daki tweet atma, retweet yapma, bir paylaşımı beğenme ve bir kişiyi etiketleme özelliklerinin hepsi bu uygulamada da mevcut. Aynı zamanda Instagram Threads’taki paylaşımınızı normal Instagram hesabınızda da hikaye olarak paylaşabilirsiniz. Bunun için uygulamayı indirmek ve kayıt olmak yeterli.