Threads popüler konuları AI ile özetleyecek

Meta, X platformuna rakip olan Threads uygulamasını sürekli olarak geliştiriyor. Instagram başkanı Adam Mosseri, 22 Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, Threads’in artık ABD’deki kullanıcılar için, uygulamanın “Trending Now” (Şu Anda Popüler) bölümünde, yapay zeka destekli popüler konu özetlerini test etmeye başladığını duyurdu. Bu yenilik, X’in "Stories" özelliğine benziyor. X, popüler konuları özetlemek için Elon Musk’ın AI sohbet botu Grok’u kullanıyor.

Threads ayrıca, daha geniş bir popüler konu yelpazesi sunmayı planladığını belirtti. Kullanıcılar artık belirli bir tarih aralığında arama yapabilecek ve bireysel hesaplardan yapılan paylaşımları da arayabilecekler. Mosseri, bu geliştirmelerin “Threads’teki Arama ve Trending Now bölümlerine yapılmış uzun zamandır beklenen iyileştirmeler” olduğunu söyledi.

Meta, Threads’te hızlı bir şekilde yenilikler yaparken, X kullanıcılarının büyük bir kısmı Bluesky platformuna geçiş yapmış durumda. Bluesky, 20 milyon kullanıcıyı aşarak hızla büyümeye devam ediyor. ABD başkanlık seçimlerinin ardından, X platformu sağcı bir çizgi izlemeye başlamıştı ve Musk, seçimlerde Donald Trump’a destek vermek için sosyal medya ağını kullanmıştı. Bu durum, Bluesky’a olan ilgiyi artırdı.

Threads, kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda algoritmasında değişiklikler yaptı. Bu hafta, takip ettiğiniz kişilerden daha fazla içerik sunmayı hedefleyen yeni algoritma güncellemeleri kullanıcılara sunuldu. Ayrıca, kullanıcıların belirli konular veya hesaplar etrafında özel beslemeler oluşturabilmesi için özelleştirilebilir beslemeler de devreye girdi. Bu özellik, Bluesky’ın kullanıcıların kendi algoritmalarını, beslemelerini ve listelerini oluşturmalarına imkan veren araçlarıyla rekabet edebilmesini sağlıyor.

Threads’in kullanıcı sayısı hala Bluesky’ın oldukça önünde ve 275 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Ancak, piyasa araştırma şirketi Similarweb’in verilerine göre, Bluesky, günlük aktif kullanıcı sayısında Threads’e yaklaşmakta. Şirket, Bluesky’ın bu büyüme hızını sürdürmesi halinde, Threads’i geride bırakabileceğini öngörüyor.