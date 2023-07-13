Threads’a Twitter'dan kısıtlama. Kullanıcı sayısı 100 bini aştı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde erişimi açılan ve Twitter’a rakip uygulama olarak görülen Threads’ta kullanıcı sayısı 100 bini aştı.

Twitter'ın Threads'e yeni bir kısıtlama getirdiği ortaya çıktı. Arama sonuçlarında Threads bağlantıları engellendi.

Twitter üzerinde ''url:threads.net'' için herhangi bir sonuç alınamıyor. Bilmeyenler için bu arama sonrasında, Threads'te yer alan ve Twitter'da paylaşılan bağlantıların listelenmesi gerekiyor.

Elon Musk ve Twitter, konuya dair henüz bir açıklama paylaşmadı. Ancak yeni platformun, Twitter'ı satın alan Elon Musk tarafından sertçe eleştirildiğini hatırlatalım. Öyle ki Musk, Meta’ya karşı yasal işlem başlatmakla tehdit etti.