Threads'e kaydolan kişi sayısı 100 milyon oldu

Instagram'ın uygulaması olan Threads 1 haftadan kısa sürede 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Threads'e kaydolan kişi sayısı 100 milyon oldu

Meta tarafından piyasaya sürülen Threads platformu, bir haftadan kısa bir süre içerisinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Öte yandan Threads'in henüz kronolojik bir ana sayfa akışına sahip olmaması, kullanıcıların güncel haberler için Twitter'ı aktif kullanmasına yol açtığını söyledi.

Konuyla ilgili Instagram başkanı Adam Mosseri, “Politika ve sert haberler önemlidir, aksini ima etmek istemiyorum. Ancak benim görüşüm, bir platformun bakış açısından, sağlayabilecekleri herhangi bir artan katılım veya gelir, onlarla birlikte gelen incelemeye, olumsuzluğa veya risklerine hiç değmez" açıklamasını yapmıştı.

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