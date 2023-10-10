Threads'in herkese çok tanıdık gelecek yeni özelliği ortaya çıktı

Mark Zuckerberg'in Meta'nın çatısı altında hayata geçirdiği Threads uygulaması, kullanıcıları için yeni özellikler test etmeye devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, Elon Musk'ın X platformuna rakip olarak piyasaya sürülen Threads, son olarak "Trend Topic" özelliğini test etti. Bu özellik sayesinde 'Trend Topic' olan başlıklar platform üzerinden görülebilecek.

Özelliğin henüz ne zaman çıkış yapacağı ise bilinmiyor.

KULLANIMDA BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Threads'in daha önceki tüm uygulamalardan daha hızlı bir şekilde 100 milyon kullanıcıya ulaştığı 5 Temmuz lansmanından bu yana, ağın kullanımında düşüş görüldü.

Threads'in Android uygulaması kullanımı ilk ayda 7 Temmuz'daki 49,2 milyondan bir ay sonra 10,3 milyona düştü.