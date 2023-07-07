Threads'in kullanıcı sayısı 70 milyonu buldu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Threads'e kayıt olan kullanıcı sayısı 70 milyonu aştı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads hesabından yaptığı paylaşımda, "Threads'e ilgi beklediğimizden çok daha fazla. Bu sabah 70 milyon kayıt gerçekleşti." dedi.

Threads, Instagram hesaplarıyla giriş yapılabilen bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Platformda 500 karakterlik metinler, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakikalık videolar paylaşılabiliyor. Threads'in arayüzü

Twitter'a çok benziyor.

Threads'in kullanıma sunulduğu çarşamba gününden bu yana büyük ilgi gören platform, Twitter'ın tepkisini de çekti. Twitter, Meta'ya yasal işlem başlatmakla tehdit etti.

Twitter'in avukatı Alex Spiro, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve fikri mülkiyetini ihlal ettiğini öne sürdü. Spiro, Meta'nın eski Twitter çalışanlarını işe alarak Threads'i geliştirdiğini iddia etti.