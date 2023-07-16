Threads'in kullanımını yasakladılar. VPN ile giriş yapan yandı

Avrupa Birliği'nin sosyal medyayla ilgili yasası Threads'in Avrupa'da çıkış yapmasını engelledi. VPN ile giriş yapılması da yasaklandı.

Threads'in kullanımını yasakladılar. VPN ile giriş yapan yandı

Editör: Özlem KIRAL

Meta’nın Instagram’ın uzantısı gibi yayınladığı sosyal medya uygulaması Threads, Avrupa’da çıkış sağlayamadı. İlk haftada 100 milyondan fazla kayıt alan sosyal medya uygulaması, Avrupa Birliği’nin bazı yasal gerekçeleri yüzünden bölgede kullanılamayacak. Avrupalı kullanıcılar Threads’e VPN ile giriyor.

THREADS’E VPN İLE ERİŞİM DE YASAK

Instagram’ın çatı şirketi olan Meta yeni uygulamasına AB kullanıcılarının VPN kullanarak erişimini engellediğini doğruladı. Bu karar, bazı kullanıcıların VPN yardımıyla Threads’e erişmesinin sonrasında kabul edildi. Meta, Threads’e erişimi engellemek için “daha fazla önlem” aldığının altını çizdi.

Meta yaptığı açıklamada, Avrupa’nın Meta için çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Threads’i ilerleyen dönemlerde AB ülkelerinde de kullanılabilir hale getirmeyi umduğunu belirtti.

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