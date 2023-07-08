Threads'ta 1 günde rekor paylaşım. Elon Musk çıldıracak

Meta'nın Twitter rakibi yeni uygulaması Threads hızlı yükseldi.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Elon Musk’ın baskılarından kaçan Twitter kullanıcısı, Meta’nın Threads uygulamasına yöneldi

Mark Zuckerberg’in paylaşımına göre Instagram Threads, yalnızca bir günde 30 milyondan fazla kayıt aldı.

Threads’te paylaşılan gönderi sayısı 95 milyonu geçti ve 190 milyon beğeni paylaşıldı. Bu, platformun 24 saatten de kısa bir sürede ulaştığı rakamlar.

Şu anda uygulama mağazalarında en çok ilgi gören uygulama konumuna geldi.Hatta Threads, tarihin en hızlı büyüyen uygulaması olmayı başardı.