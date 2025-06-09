Thunder'ın MVP'si şov yaptı: NBA finallerine denge geldi

NBA finallerinin ikinci maçında Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı konuk etti.

İlk maçı sahasında 110-111 kaybeden Thunder, ikinci maçta Pacers’ı 123-107 mağlup ederek seriye denge getirdi.

NBA'de normal sezonun MVP'si seçilen Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, maçı 34 sayı, 5 ribaund, 8 asist, 4 de top çalma ile oynadı.

Shai Gilgeous-Alexander bir kez daha hücumda Thunder’ı sırtladı ????



⚡️ 34 sayı

⚡️ 5 ribaund

⚡️ 8 asist

⚡️ 4 top çalma#NBAFinals kariyerinin ilk iki maçında 72 sayı atan SGA, bu alanda tarihin en iyi istatistiğine sahip ????



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