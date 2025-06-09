Thunder'ın MVP'si şov yaptı: NBA finallerine denge geldi

NBA finallerinin ikinci maçında Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı konuk etti.
İlk maçı sahasında 110-111 kaybeden Thunder, ikinci maçta Pacers’ı 123-107 mağlup ederek seriye denge getirdi.
NBA'de normal sezonun MVP'si seçilen Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, maçı 34 sayı, 5 ribaund, 8 asist, 4 de top çalma ile oynadı.
Shai Gilgeous-Alexander bir kez daha hücumda Thunder’ı sırtladı ????— NBA Türkiye (@NBATurkiye) June 9, 2025
⚡️ 34 sayı
⚡️ 5 ribaund
⚡️ 8 asist
⚡️ 4 top çalma#NBAFinals kariyerinin ilk iki maçında 72 sayı atan SGA, bu alanda tarihin en iyi istatistiğine sahip ????
pic.twitter.com/nZRqHFtvya
Seride bir sonraki maç TSİ 12 Haziran günü saat 03.30'da Pacers'ın sahasında oynanacak.