Thunder'ın MVP'si şov yaptı: NBA finallerine denge geldi

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Thunder'ın MVP'si şov yaptı: NBA finallerine denge geldi

Indiana Pacers'ı 123-107 yenen Oklahoma City Thunder, NBA finallerinde seriyi 1-1'e getirdi.

NBA finallerinin ikinci maçında Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı konuk etti.

İlk maçı sahasında 110-111 kaybeden Thunder, ikinci maçta Pacers’ı 123-107 mağlup ederek seriye denge getirdi.

NBA'de normal sezonun MVP'si seçilen Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, maçı 34 sayı, 5 ribaund, 8 asist, 4 de top çalma ile oynadı.

Seride bir sonraki maç TSİ 12 Haziran günü saat 03.30'da Pacers'ın sahasında oynanacak.

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