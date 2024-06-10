THY 2023’te hizmet ihracatı şampiyonu oldu

Kaynak: AA
THY 2023’te hizmet ihracatı şampiyonu oldu

Türk Hava Yolları (THY), 2023’te 21 milyar dolarlık ihracatla "İhracat Şampiyonu Ödülü"ne layık görüldü.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklama kapsamında, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

THY, 2023’te 21 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla "İhracat Şampiyonu Ödülü" unvanını kazandı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarafından aldı.

Yapılan açıklama kapsamında görüşlerine yer verilen Bolat, Türkiye'de büyük potansiyel bulunduğunu, 3 bin dolar bırakabilecek turist segmentlerine yoğunlaşıldığında ihracat fazlasının daha da artacağını ifade etti.

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