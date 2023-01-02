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THY 48 seferin iptal edildiğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), yarın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan gerçekleştirilmesi planlanan 48 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 20:25
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THY 48 seferin iptal edildiğini duyurdu

THY 48 seferin iptal edildiğini duyurdu
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İstanbul’da yaşanan yoğun sis hava trafiğini de etkiledi. Hava trafiği için kentte güvenlik önlemleri alınırken bazı uçuşlar iptal edildi.

THY Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili de açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin toplantısı sonrası alınan kararla yarın AnadoluJet tarafından icrası planlanan, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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