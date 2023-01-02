﻿THY 48 seferin iptal edildiğini duyurdu

İstanbul’da yaşanan yoğun sis hava trafiğini de etkiledi. Hava trafiği için kentte güvenlik önlemleri alınırken bazı uçuşlar iptal edildi.

THY Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili de açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin toplantısı sonrası alınan kararla yarın AnadoluJet tarafından icrası planlanan, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.