THY 5 ülkeye gidecek yolcuları uyardı. O ülkelere giremeyecekler

Birçok ülkeye Türk yolcuların kabul edilmediği gündemdeydi. Türk Hava Yolları’ndan 5 ülkeye gidecek yolcular için uyarı yaptı.

Bu ülkeler için pasaport ve vize zorunluluğunun dışında bazı ek kontrollerin uygulanacağı açıklandı.

Havayolu şirketi bazı şartların uygulanmadığı takdirde yolcularla sorunlar yaşanabileceğini aktardı.

VENEZUELA

THY’nin Venezuela için yaptığı bildirimde “Venezuela Karakas Simon Bolivar Havalimanı varışlı uçuşlar için dikkat edilmesi gereken kurallar, Yolcularımız Karakas Simon Bolivar Havalimanı’nı aktarma noktası veya Venezuela’ya giriş amacıyla kullanabilirler. Aktarma noktasında, Karakas Simon Bolivar Havalimanı’nda ülkeye giriş yapmadan aktarma uygulaması mevcut değildir. Ülkeye giriş için gerekli genel şartlar ise, Vize( Seyahat amacına uygun), Otel rezervasyonu (Ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan, dönüş bileti ve noter onaylı resmi davet yazısı gerekmektedir" denildi.

MEKSİKA

Meksika’da ise, ülkeye giriş için Meksika Elektronik onay belgesi (aynı belgenin tekrar kullanılmamak şartıyla), otel rezervasyonu ( ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan), dönüş bileti zorunluluğu bulunuyor.

KOLOMBİYA

Türkiye’den Kolombiya’ya gitmek isteyen yolcular için ise otel rezervasyonu, gidiş ve dönüş yolculukları için aynı PNR’da yer alan dönüş bileti ve transit uçuş olması halinde transit süresinin 24 saatten az olması şartı var.

Ayrıca ülkeye girişi daha önce reddedilmiş olan, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan yolcuların ise ülkeye girişlerine izin verilmeyecek.

KÜBA

Küba’ya seyahat edecek yolcuların, gidiş-dönüş ve transit yolculuklar için dönüş bileti, otel rezervasyonu şartı var. İlk kez yurt dışına çıkması ve kalış süresince yeterli olacak nakit veya geçerli kartı olmaması durumunda Küba’ya girişlerine izin verilmeyecek.

BREZİLYA

Brezilya’ya seyahat edecek yolcular için ise gidiş-dönüş ve transit yolcular için dönüş bileti, otel rezervasyonu, transit uçuşlar aktarma süresinin 24 saati aşmaması şartı aranacak. Kolombiya’daki aynı şartlar Brezilya’da da var.