THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Campazzo

THY Avrupa Ligi'nin 7.haftasının en değerli oyuncusu (MVP), İspanya temsilcisi Real Madrid'in formasını giyen Facundo Campazzo oldu.

KAYNAK: AA
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Campazzo

THY Avrupa Ligi'nde 7.hafta tamamlandı. Haftanın en değerli oyuncusu (MVP) da belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta karşılaşmalarında 39 verimlilik puanıyla kariyer rekoru kıran Arjantinli oyun kurucu Facundo Campazzo, haftanın MVP'si seçildi.

18 SAYI 11 ASİST 6 RİBAUNT 3 TOP ÇALMA...

Bu organizasyonda ilk kez MVP seçilen 32 yaşındaki Campazzo, takımının konuk ettiği Virtus Segafredo Bologna'yı 100-74 mağlup ettiği maçta 18 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

NIGEL HAYES İKİNCİ OLDU

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a 85-84 yenildiği karşılaşmada 35 verimlilik puanına ulaşan sarı-lacivertli ekibin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, haftanın en iyi ikinci oyuncusu unvanını elde etti.

Hayes-Davis, karşılaşmayı 23 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

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