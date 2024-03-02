THY Avustralya'ya ilk seferini gerçekleştirdi

Kaynak: Haber Merkezi
THY Avustralya'ya ilk seferini gerçekleştirdi
İstanbul-Melbourne seferlerine başlayan Türk Hava Yolları'nın ilk uçağı Melbourne Havalimanı'na teker koydu.

İstanbul-Melbourne seferlerine başlayan Türk Hava Yolları'nın ilk uçağı Melbourne Havalimanı'na teker koydu.

İstanbul Havalimanı'ndan dün TK168 sefer sayısı ile havalanan THY'ye ait TC-LJF kuyruk tescilli Boeing B777-300ER tipi yolcu uçağı Singapur ayağının ardından Melbourne'e iniş yaptı.

İstanbul-Melbourne uçuşları haftalık 3 frekans olarak icra edilecek. TK168 sefer sayısı ile İstanbul-Singapur-Melbourne uçuşu yapılırken, dönüş seferi ise TK169 sefer sayısı ile Melbourne-Singapur-İstanbul olarak gerçekleşecek.

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