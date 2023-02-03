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THY Air Serbia'ya üs bakım hizmeti sunacak

Türk Hava Yolları THY Teknik AŞ ile Sırbistan'ın hava yolu şirketi Air Serbia arasında 5 uçağı kapsayan üs bakım anlaşması imzalandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 13:12
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THY bakım atağı. Air Serbia'ya üs bakım hizmeti sunacak

THY Air Serbia'ya üs bakım hizmeti sunacak
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında ilk uçağın üs bakım çalışmalarına THY Teknik AŞ'nin Atatürk Havalimanı tesislerinde başlandı ve uçağın bakım çıkışı şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

Diğer 4 uçağın bakım operasyonları ise ilerleyen aylarda aynı tesislerde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, Air Serbia ile olan işbirliğini yeni anlaşmalar ile güçlendirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Airbus tipi uçakların bakım-onarım operasyonları konusunda onlarca yıllık tecrübeye sahibiz. Sunduğumuz kaliteli ve güvenilir bakım-onarım hizmetlerimiz ile Air Serbia'nın beklentilerini karşılamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Air Serbia Üst Yöneticisi (CEO) Jiri Marek ise "Operasyonel verimliliğimizi artırmak ve yolcularımıza daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız bu anlaşma ile Airbus filomuzdaki uçakların bakımını THY Teknik AŞ'ye emanet ediyoruz. Bu sözleşmenin iki şirket arasında mükemmel bir ortaklığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

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